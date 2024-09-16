Полиция Удмуртии задержала таксиста, который украл запчасти для восстановления арендованного авто

В Удмуртии полицейские задержали 34-летнего водителя такси, который украл запчасти для арендованного автомобиля. Об этом написал сайт udm-info.ru.
Сообщается, что мужчина взял в аренду автомобиль Lada и работал на нем, пока не попал в ДТП. После он решил восстановить транспорт, похитив нужные запчасти. Осуществляя свой план, злоумышленник снял с машины такого же цвета бампер и фары.
По неизвестным причинам подозреваемый решил не ремонтировать авто, а просто сдать похищенные детали в авторазбор, получив за них 23 тысячи рублей.
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