Петербургский подросток устроил стрельбу в трамвае

В Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета в пассажирку трамвая

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток произвел выстрел из сигнального пистолета в лицо пассажирке трамвая. Стрелка задержали, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Правоохранители получили информацию, что в трамвае № 20 девушка получила травму, когда общественный транспорт остановился на проспекте Энгельса.

Выяснилось, что юноша достал аэрозольный пистолет, чтобы показать его однокурснице из колледжа. В какой-то момент он случайно выстрелил студентке в лицо.

Медики доставили пострадавшую с ожогом и подозрением на повреждение глаза в больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Подростка увезли в отдел полиции. Аэрозольный пистолет у него изъяли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Перед этим посетитель вступил в конфликт с охранниками, которые не пропускали его на территорию ТЦ.