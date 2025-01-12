Петербургский аэропорт ограничил прием и отправку рейсов из-за снегопада

Петербургский аэропорт Пулково временно не отправляет и не принимает рейсы в связи с непогодой. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничительные меры, предварительно, продлятся до 13:20 по московскому времени.

«В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега», — отметил он.

По данным Росавиации, на запасные аэродромы перенаправили как минимум 33 рейса в Петербург. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД продолжают мониторить ситуацию в воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта Пулково предупредили, что вылеты разрешат после нормализации погодных условий. Узнать статус своего рейса можно на сайте воздушной гавани или у представителей авиакомпании.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали пассажирам об их правах при задержке рейса. От полета можно отказаться даже в том случае, если билет приобрели по невозвратному тарифу, сообщила газета «Петербургский дневник».