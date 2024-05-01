Шестилетний мальчик спас впавшую в кому мать в Москве | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 09:56 Шестилетний мальчик спас впавшую в кому мать в Москве РЕН ТВ: шестилетний сын спас впавшую в кому мать в Москве, вызвав скорую РИА «Новости»

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Шестилетний мальчик в Москве спас 42-летнюю мать, которая впала в кому, вовремя вызвав скорую помощь. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Сам вызвал скорую. Когда врачи подъехали, увидели ребенка», — информировал собеседник издания.

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Женщину увезли в больницу. Ее состояние контролируют медики. Причины комы пока неизвестны.

В квартире был и еще один ребенок, четырехлетний. Для детей вызвали дополнительную бригаду врачей.

В конце апреля СМИ писали, что скандальный блогер Лена Миро (Елена Мироненко), известная едкими критическими постами в «Живом журнале», впала в кому в США и через некоторое время скончалась. Перед этим она якобы попала в ДТП. Отмечалось, что мать блогера приехала на похороны, а отец — нет. Лена Миро не вела блог с марта 2023 года. Тогда она поясняла, что пока не знает, закрыла блог на время или навсегда.