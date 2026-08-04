Петербургские таможенники пресекли контрабанду самоцветов на 3,4 млн рублей

Сотрудники Пулковской таможни задержали жителя Петербурга, пытавшегося нелегально переправить в Россию коллекцию из 40 полудрагоценных камней стоимостью свыше 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

По ее данным, 43-летний россиянин планировал контрабандой поставить самоцветы для ювелирных изделий из Шри-Ланки.

Таможенники выявили два подозрительных международных почтовых отправления. В сопроводительных письмах говорилось, что в посылках были личные вещи и канцелярские принадлежности. В тетрадях среди страниц в специально вырезанных тайниках прятались пакетики с 18 ограненными камнями и бирками с описанием.

Расследование показало, что петербуржец отправлял себе посылки в Петербург. Когда он вернулся в Россию, его остановили в «зеленом» коридоре в аэропорту Пулково.

«В ходе досмотра инспекторы обнаружили у него еще 22 самоцвета», — добавили в пресс-службе.

Ранее калининградские таможенники не допустили контрабанду 6,5 тысяч пачек сигарет на метеошарах.