Петербургские правоохранители обнаружили в квартире три трупа

В одной из квартир Московского района Санкт-Петербурга сотрудники полиции нашли тела женщины и двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба городского Следственного комитета.

Тела супружеской пары и их знакомого нашли в квартире дома по улице Штурманская. Видимых признаков смерти не было. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Причину гибели людей установит судебно-медицинское исследование, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве бесследно исчезла женщина и ее несовершеннолетняя дочка. Тело горожанки обнаружили в озере, а восьмилетнюю девочку так и не нашли.

По обвинению в убийстве арестовали сожителя погибшей женщины, который уже имел судимость за разбой и хищение. Он расправился с москвичкой ради квартиры в Новогирееве.