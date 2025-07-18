Мужчина жестоко убил сожительницу и ее ребенка ради квартиры в Москве

Полицейские задержали в аэропорту Внуково подозреваемого в жестоком убийстве 15-летней давности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты сообщили, что в 2010 году в Москве бесследно пропали женщина и ее восьмилетняя дочка. Тогда обеспокоенная соседка сообщила, что давно не видела их, а полицейские начали поиски.

Спустя полгода на дне озера обнаружили тело пропавшей москвички. В тот момент ее личность не установили, а в прошлом году провели генетическую экспертизу. Тело ее дочери так и не нашли.

Этим летом полицейские задержали бывшего 38-летнего сожителя погибшей женщины, ранее судимого за разбой и хищение. По версии следствия, он заставил возлюбленную выпить большое количество алкоголя, после чего потребовал переписать на него ее квартиру в Новогирееве, площадь которой составляет около 40 квадратных метров.

Далее он связал женщине руки, обмотал ее голову липкой лентой, тем самым блокируя ей кислород. Тело он поместил в чемодан, к которому привязал унитаз, и утопил его в озере в поселке Воскресенк. Совершив преступление, он спокойно вернулся в квартиру, где жил все эти годы.

Ранее в Московской области из-за ревности парень убил возлюбленную, а его мать помогла ему спрятать труп.