В Петербурге парочка занялась сексом на скамейке у дома и подпала под дело о хулиганстве

В Санкт-Петербурге молодые люди Антон и Эльмира занялись сексом на скамейке у дома через 25 минут после знакомства. Хулиганов задержали и присудили им по 15 суток ареста, сообщила в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«В 20:00 Антон просто подсел к ранее незнакомой Эльмире, налил ей коньяку, пара болтала, слово за слово — и через 25 минут знакомство продолжилось в максимально близкой форме», — написала Лебедева.

При даче показаний Антон пожаловался, что половой акт прервала женщина, выгуливающая собаку. В суде он попросил «понять, простить», аргументируя тем, что оба участника были одеты.

Девушка сообщила, что ей стыдно, но произошедшего она не помнит. Суд квалифицировал дело как мелкое хулиганство и арестовал фигурантов на 15 суток каждого.

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