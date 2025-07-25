Красноярца привязали к столбу из-за подозрений в домогательствах к детям

Разгневанные жители красноярского микрорайона Покровка заподозрили прохожего в домогательствах к детям и привязали его к столбу. Об этом сообщил сайт NGS24.ru .

Красноярцы объяснили, что мужчина гонялся за 8- и 12-летними детьми во дворе, пытался их обнять и поднять на руки. Одной из девочек удалось вырваться, после чего она убежала домой и рассказала о случившемся родителям.

Недовольные жители поймали подозрительного мужчину, привязали его к столбу и вызвали полицию. Правоохранители доставили подозреваемого в отделение.

«Предварительно установлено, что каких-либо преступных посягательств по отношению к несовершеннолетним мужчина не совершал. В настоящее время проверка по данному факту продолжается», — сообщили в полиции.

Ранее в Тюмени по подозрению в домогательствах к школьнице задержали заслуженного тренера России по дзюдо. Девочка-подросток рассказала, что наставник предлагал ей выпивку, говорил о сексе и пытался дать денег.