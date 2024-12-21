Петарда стала причиной пожара в якутском клубе

Пожар произошел в ночном ретроклубе в якутском городе Ленске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехники, из-за петарды загорелось помещение клуба.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили возгорание на 15 квадратных метрах. МЧС задействовало 10 специалистов и три единицы спецтехники, пострадавших нет.

В ведомстве рекомендовали россиянам покупать сертифицированную пиротехнику, строго следовать инструкциям производителя. Запускать пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередачи и скопления людей, а также давать детям нельзя.

Ранее третьеклассник из Ленинградской области едва не стал калекой из-за самодельной петарды. Она взорвалась в руках и едва не оторвала девятилетнему подростку пальцы на берегу реки Свири.