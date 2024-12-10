Третьеклассник из Ленобласти едва не стал калекой из-за самодельной петарды

В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках третьеклассника и повредила ему пальцы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным следователей, девятилетнего ребенка госпитализировали с травмой кисти после происшествия на берегу реки Свирь. Там он во время прогулки с друзьями нашел самодельную петарду и поджег ее. В итоге она взорвалась в руках у ребенка, повредив пальцы.

«С места происшествия были изъяты еще шесть предметов, похожих на петарды», — заявили правоохранители.

Сейчас полицейские проводят проверку в связи со случившемся.

Еще одно происшествие с петардой случилось год назад. Девятилетний мальчик в Кабардино-Балкарии лишился пальцев руки из-за взрыва петарды. Он купил опасное устройство в продуктовом магазине. Как выяснили следователи, петарда была неисправна, а продавец не имел право продавать ее несовершеннолетнему.