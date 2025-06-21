Пешеходный мост рухнул во Владимирской области

Грузовик врезался в опору пешеходного моста около населенного пункта Липна в Петушинском районе Владимирской области. В результате конструкция частично обрушилась, сообщила пресс-служба МВД по региону.

В результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ГАИ и дорожных служб. Водителям посоветовали объезжать место аварии по автодороге М-12 «Восток» и город Киржач.

ДТП произошло ночью 21 июня на 131-м километре ФАД М-7 «Волга». По данным пресс-службы, грузовик ГАЗ влетел в опору моста, когда двигался в сторону Нижнего Новгорода.

Ранее крупное ДТП произошло в Химках. Водитель не справился с управлением рядом с многоквартирным домом и врезался в семь припаркованных машин. По данным МВД по Московской области, авария произошла из-за того, что мужчине стало плохо за рулем.