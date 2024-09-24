Массовая авария произошла на востоке Москвы

Источник 360.ru заявил о трех пострадавших в ДТП на Северо-Восточной хорде

Иномарки не поделили полосы на проходящем через московский район Измайлово участке северо-восточной хорды. В результате столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, на дороге столкнулись Lexus, Hyundai и две машины Kia. Столкнувшиеся иномарки перекрыли две полосы движения.

В результате происшествия пострадали три человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких данных о причинах массового столкновения.