Пешеход погиб после наезда мотоцикла в центре Москвы

Источник 360.ru: на Новом Арбате в Москве погиб пешеход после наезда мотоцикла

В результате наезда мотоцикла в центре Москвы погиб пешеход. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 14 на Новом Арбате. Мотоциклист с пассажиром сбили пешехода, после чего мотоцикл выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль такси Haval.

В результате столкновения пешеход погиб. Мотоциклист и его пассажир пострадали, их доставили в больницу. На месте работают экстренные службы.

