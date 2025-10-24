Пассажирский автобус попал в страшное ДТП с «Газелью» в Ленобласти
Пассажирский автобус столкнулся с грузовой «Газелью» с Ленинградской области, пострадали шесть человек. Об этом 360.ru сообщили очевидцы аварии.
ЧП произошло в Большой Ижоре. Сколько всего человек находились в автобусе и «Газели» — неизвестно.
«Пассажиры повылетали из автобуса, много людей пострадало. На месте 11 реанимаций. „Газель“ была груженная досками, которые попали в автобус», — отметили очевидцы.
Пресс-служба регионального МЧС заявила о шести пострадавших. Спасатели организовали работы на месте происшествия. Трассу перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ. Проверку по факту ДТП начала прокуратура Ленобласти.
«Работу аварийных и специализированных служб координирует прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев», — заявили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали как минимум семь человек, трое в тяжелом состоянии.
Ранее автобус перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали семь человек.