Пассажирский автобус попал в страшное ДТП с «Газелью» в Ленобласти Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой «Газелью» с Ленинградской области, пострадали шесть человек. Об этом 360.ru сообщили очевидцы аварии.

ЧП произошло в Большой Ижоре. Сколько всего человек находились в автобусе и «Газели» — неизвестно. «Пассажиры повылетали из автобуса, много людей пострадало. На месте 11 реанимаций. „Газель“ была груженная досками, которые попали в автобус», — отметили очевидцы.

/ Telegram Фото: прокуратура Ленобласти 1/2 Фото: прокуратура Ленобласти / Telegram 2/2

Пресс-служба регионального МЧС заявила о шести пострадавших. Спасатели организовали работы на месте происшествия. Трассу перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ. Проверку по факту ДТП начала прокуратура Ленобласти. «Работу аварийных и специализированных служб координирует прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев», — заявили в ведомстве. По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали как минимум семь человек, трое в тяжелом состоянии. Ранее автобус перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали семь человек.