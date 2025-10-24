Пассажирский автобус попал в страшное ДТП с «Газелью» в Ленобласти

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой «Газелью» с Ленинградской области, пострадали шесть человек. Об этом 360.ru сообщили очевидцы аварии.

ЧП произошло в Большой Ижоре. Сколько всего человек находились в автобусе и «Газели» — неизвестно.

«Пассажиры повылетали из автобуса, много людей пострадало. На месте 11 реанимаций. „Газель“ была груженная досками, которые попали в автобус», — отметили очевидцы.

прокуратура Ленобласти
Фото: прокуратура Ленобласти/Telegram
1/2
прокуратура Ленобласти
Фото: прокуратура Ленобласти/Telegram
2/2

Пресс-служба регионального МЧС заявила о шести пострадавших. Спасатели организовали работы на месте происшествия. Трассу перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ. Проверку по факту ДТП начала прокуратура Ленобласти.

«Работу аварийных и специализированных служб координирует прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев», — заявили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали как минимум семь человек, трое в тяжелом состоянии.

Ранее автобус перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали семь человек.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте