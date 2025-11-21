Пешеход погиб под колесами трамвая на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы трамвай наехал на двух пешеходов, один из которых погиб на месте от полученных травм. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.
В Южном Медведкове в проезде Дежнева трамвай № 17 наехал на двух пешеходов в 22:22. Сейчас в сторону Полярной улицы движение приостановлено.
Пострадавших осматривает бригада скорой помощи. Один человек находится под трамваем, он погиб. Второй пострадавший — девушка, находящаяся в бессознательном состоянии.
Ранее в столице на Чертановской улице машина полиции встала на трамвайных путях, заблокировав движение на обеих сторонах.
В начале ноября в Нижнем Новгороде иномарка сбила школьников, которые вышли из трамвая. Одного из пострадавших госпитализировали.