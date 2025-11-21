Пешеход погиб под колесами трамвая на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы трамвай наехал на двух пешеходов, один из которых погиб на месте от полученных травм. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В Южном Медведкове в проезде Дежнева трамвай № 17 наехал на двух пешеходов в 22:22. Сейчас в сторону Полярной улицы движение приостановлено.

Пострадавших осматривает бригада скорой помощи. Один человек находится под трамваем, он погиб. Второй пострадавший — девушка, находящаяся в бессознательном состоянии.