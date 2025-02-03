Енот застрял на дереве в Пятигорске. Об этом рассказал в Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

«Понедельник у этого енота явно не задался», — отметил градоначальник.

Благодаря спасателям и пожарным зверя удалось достать с дерева. Его отвезут в местное антикафе с енотами.

В июле похожий случай произошел в Москве, и тоже с енотом. Очевидец обратил внимание, что в районе Братеевского моста через Москву-реку животное, предположительно, зацепилось поводком за камень и не может самостоятельно выбраться из воды. Однако прибывшие на катере спасатели узнали, что владелец зверя просто купал его в реке и никакой помощи не требуется.