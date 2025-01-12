Первым приземлившимся в Пулково самолетом стал борт из Новосибирска

Росавиация: после отмены ограничений в Пулково первым сел борт из Новосибирска

В петербургском аэропорту Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения на полеты. Первым самолетом, который сел в воздушной гавани, стал пассажирский лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

После самолета из Новосибирска в Пулково штатно приземлился борт авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Горно-Алтайска — Санкт-Петербург.

Воздушная гавань начала выпускать и принимать самолеты с 13:30. Аэродромные службы выяснили, что коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии и позволяет возобновить работу Пулково в штатном режиме.

Ранее путешественникам напомнили их права при задержке рейса. При длительном ожидании пассажирам обязаны предоставить горячее питание и размещение в гостинице, а также прохладительные напитки, если вылет задерживается более чем на два часа.