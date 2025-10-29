Огромный круизный лайнер «Владимир Жириновский» приплыл в Петербург на достройку

Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл на Балтийский завод в Санкт-Петербурге на достройку. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Огромный корабль готов на 90%, после достройки он сможет перевозить до 300 пассажиров и отправляться в морские плавания. Издание отметило, что лайнер почти 10 лет строили в Астраханской области и перевезли в Петербург в ночь с 28 на 29 октября.

Запустить «Владимира Жириновского» планируют в 2026 году, к 80-летнему юбилею основателя ЛДПР. На борту четырехпалубного лайнера разместят бары, рестораны, спа-салон, тренажерный зал и бассейны. Также корабль оборудуют двумя лифтами.

Заказчиком корабля является «Московское речное пароходство», а оперировать судном будет «Мостурфлот».

Ранее в Москве решили продать резиденцию Жириновского — комплекс зданий с зеленой крышей и ярко-оранжевым фасадом в районе Кузьминки. Недвижимость обойдется покупателю в 800 миллионов рублей.