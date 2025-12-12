Первый приговор за самовыгул собаки вынесли в Мурманской области

В Мурманской области вынесли первый приговор за самовыгул собаки, которая напала на пенсионерку. Владельца животного обязали выполнять общественные работы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Оленегорска поддержала обвинение по беспрецедентному делу: 41-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за самовыгула своей собаки», — отметили в ведомстве.

Мужчина выпустил добермана на улицу без поводка 10 апреля 2025 года, нарушив правила содержания домашних животных. Собака сбила с ног 80-летнюю пенсионерку. В результате пожилая женщина получила серьезные травмы.

Подсудимый признал вину частично. Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным и назначил наказание — 300 часов обязательных работ.

Ранее в России впервые оштрафовали хозяйку собаки за то, что ее питомец справил нужду на газон. К Москвичка-догоненавистница натравила ветнадзор на свою соседку за то, что та не помыла траву от мочи пса. В результате владелице пса выписали штраф на 1,5 тысячи рублей.