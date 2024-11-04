В Перу молния убила футболиста во время матча

Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меса умер в возрасте 39 лет в результате удара молнии во время футбольного матча. Об этом сообщило издание La Capital .

ЧП произошло на матче между командами «Фамилия Чокка» и «Хувентуд Беллависта» в городе Уанкайо. Когда футболисты обеих команд покидали газон из-за начавшегося шторма, в траву рядом с Месой ударила молния. Кроме него, травмы получили еще семеро игроков, их отвезли в региональную клиническую больницу в Уанкайо.

Журналисты напомнили, что для региона это не первый случай, когда молния попала в футбольное поле. В 2014 году она ударила в игрока «Спорт Агила» Жоао Контрераса на игре с «Фуэрса Минера», ему удалось выжить.

Летом прошлого года в голкипера клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому. Как отметил тренер, ни грозы, ни дождя в тот момент не было.