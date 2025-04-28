Пермский аэропорт закрыли из-за мощного снегопада

Аэропорт в Перми временно закрыли из-за разбушевавшейся непогоды. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада. Об отмене ограничений сообщим дополнительно», — заявили в аэропорту.

Там добавили, что аэродром пермской воздушной гавани будет закрыт до 14:00 по местному времени (12:00 по московскому). Рейс 575 из Казани направили в аэропорт Ижевска, рейсы 1200 и 205 ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

Пассажиром посоветовали следить за отправкой и посадкой воздушных судов на онлайн-табло воздушной гавани, также о статусе рейса можно узнать по телефону +7(342)299-17-71.

Утром 28 апреля работу приостановил аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничения на прием и отправку самолетов действовали с 07:25 до 09:30. В этот период на запасные аэродромы ушли 17 воздушных судов.