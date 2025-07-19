Перевозивший детей автобус попал в аварию в Дагестане

Автобус с детьми попал в аварию в Гунибском районе Дагестана. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов .

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в автобусе находились около 20 несовершеннолетних пассажиров.

«По информации МВД, погибших нет», — добавил Исрафилов.

РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС уточнило, что автобус перевернулся в районе села Салта. Представитель ведомства добавил, что сейчас устанавливают данные по пострадавшим.

В пресс-службе прокуратуры республики уточнили, что в аварию около села Салта Гунибского района Дагестана попал автомобиль УАЗ-3303, перевозивший детей. Травмы получили водитель и несовершеннолетние пассажиры, которым потребовалась медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что назначили проверку для установления всех обстоятельств происшествия и соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки детей.

Жертвой аварии в Целинском районе Курганской области стала восьмимесячная девочка. По данным регионального управления ГИБДД, перевозивший ребенка водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и на высокой скорости вылетел в кювет.