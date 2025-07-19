Восьмимесячная девочка погибла в перевернувшейся легковушке под Курганом

Дорожная авария в Целинном округе Курганской области обернулась гибелью младенца. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, водитель машины ВАЗ-2112, следуя на высокой скорости, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина перевернулась.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила восьмимесячная девочка. Еще два человека пострадали. Водитель пытался сбежать с места ДТП, но был задержан.