Синоптик Шувалов рассказал, что мощный циклон вызвал серьезные погодные нарушения в нескольких российских регионах

Мощный циклон вызвал серьезные погодные нарушения в нескольких российских регионах. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду привели к сбоям электроснабжения сразу в семи областях. Об этом ИА НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что, несмотря на серьезные погодные явления, до ураганов и смерчей дело не дошло.

«Никаких смерчей и ураганов не было. Были очень серьезные шквалы со скоростью ветра до 25 метров в секунду, но это не ураганы», — подчеркнул он.

Наибольшее количество осадков за последние дни выпало на востоке Рязанской области. Например, в Сасово зафиксировано 113 миллиметров осадков — почти полторы месячные нормы. В Московской области лидером стала Кашира, где за два дня выпало 77 миллиметров осадков, что близко к месячной норме. В Москве общее количество осадков составило всего 20–25 миллиметров.