Перестрелка в Калининграде. Убили сбежавшего из части военного

В Калининграде погиб военнослужащий, сбежавший из части. Его застрелили полицейские при попытке задержания, сообщил Telegram-канал Baza .

По сведениям издания, мужчине был 31 год. Из своей части он сбежал еще в феврале. Власти объявили военного в розыск.

В начале июня мужчина вновь попал в поле зрения полиции: его заподозрили в участии в разбое.

Уже 6 июня в Центральном районе Калининграда сотрудники полиции попытались задержать беглеца рядом с СНТ «Лето». Военнослужащий оказал сопротивление и открыл огонь из травматического пистолета.

При этом Baza проиллюстрировала свой материал мужчиной, которого застрелили у дерева в лесопосадке. На фото у него в руках штурмовая винтовка.

Полицейским пришлось открыть ответный огонь. Три пули военный получил в грудь и живот. Спасти его не удалось, умер он, по версии издания, уже в автомобиле медпомощи.

Baza утверждает, что погибший военный имел несколько судимостей. Его привлекали и за разбойные нападения.

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