«Перестаравшийся» хирург сломал бедро пациентке при установке импланта сустава

Baza: россиянке несколько раз сломали бедро при установке импланта сустава

Врач не мог вправить пациентке имплант сустава в бедренную кость и во время операции несколько раз сломал ей бедро. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Женщина легла на плановую операцию в 2021 году. В результате действий хирурга пациентка получила множественный перелом бедра и осложнения.

Заведующий отделением объяснил ей, что проводивший операцию врач никак не мог вправить сустав и «перестарался».

В последствии у женщины развились инфекции, разрушилась костная ткань. Пациентке грозила ампутация конечности. Благодаря шести операциям ногу удалось спасти, но женщина получила инвалидность второй группы.

По информации канала, руководство больницы и краевой Минздрав не увидели в действиях врачей никаких нарушений. Страховая компания оштрафовала больницу на 16500 рублей за невыполнение ряда диагностических процедур, но компенсаций за инвалидность пострадавшая не получила.

Ранее в Китае хирурги по ошибке вырезали ребенку с гематомой брюшной полости часть пищеварительной системы. Мальчику отсекли двенадцатиперстную и тонкую кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь и две трети желудка.