Перепутавшая педали на машине женщина сбила 8 человек на поминках в Китае

В китайской провинции Цзянсу автомобилистка за рулем BMW перепутала педали газа и тормоза и сбила участников поминальной трапезы, пострадали восемь человек. Об этом сообщило издание QQ News .

Авария произошла в городском округе Наньтун утром в понедельник, 15 июня. Женщина-водитель пыталась припарковаться на улице, но перепутала педали. Машина врезалась в навес, где жители деревни устроили поминки.

На опубликованных кадрах были видны разбитые столы и стулья. Многие люди упали на землю. Пострадавших госпитализировали.

Врачи не смогли спасти одного участника поминок. Еще один человек получил тяжелые травмы. Остальные шесть получили травмы, не представляющие угрозы для жизни и находятся в стабильном состоянии.

Автомобилистку задержали. Ведется расследование ДТП.

Ранее в Санкт-Петербурге машина вылетела на тротуар, пострадали два человека.