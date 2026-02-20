Туристам напомнили об опасности выезда на лед на Байкале

Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли. Об этом после трагедии на Байкале, где под лед ушел автомобиль с туристами, напомнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале .

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — подчеркнул он.

ЧП произошло в районе мыса Хобой. Машина с иностранными туристами провалилась под лед. Один человек смог выбраться, местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливают. По предварительным данным, они погибли.

На место выехали сотрудники полиции и экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. Генконсульство Китая в Иркутске уведомили о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело.