Переполох на Шаболовке. Побег змеи из дома испугал жильцов

На юге Москвы сбежавшая из дома маленькая змея вызвала переполох на улице Шабаловка, напугав жильцов. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По данным журналистов, жители дома перепугались, решив, что в подъезде ползает большая змея. На место оперативно прибыли спасатели.

Кадры с рептилией, напугавшей весь район, опубликовали. На нем видно, как змея проползла по ступеньке лестницы в подъезде.

«Поймать ее, кстати, пока не смогли — змейка сбежала. Практически Василиск из второй части „Поттера“», — подписали авторы канала опубликованное видео.

Ранее жительница Москвы вызывала спасателей, обнаружив рептилию в коробке с едой из маркетплейса. По ее словам, сотрудники МЧС забрали змею серого цвета на экспертизу, чтобы выяснить — это маленькая гадюка или все-таки уж.