Переполох на Шаболовке. Побег змеи из дома испугал жильцов
«112»: маленькая змея вызвала переполох среди жильцов дома на Шабаловке
На юге Москвы сбежавшая из дома маленькая змея вызвала переполох на улице Шабаловка, напугав жильцов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным журналистов, жители дома перепугались, решив, что в подъезде ползает большая змея. На место оперативно прибыли спасатели.
Кадры с рептилией, напугавшей весь район, опубликовали. На нем видно, как змея проползла по ступеньке лестницы в подъезде.
«Поймать ее, кстати, пока не смогли — змейка сбежала. Практически Василиск из второй части „Поттера“», — подписали авторы канала опубликованное видео.
Ранее жительница Москвы вызывала спасателей, обнаружив рептилию в коробке с едой из маркетплейса. По ее словам, сотрудники МЧС забрали змею серого цвета на экспертизу, чтобы выяснить — это маленькая гадюка или все-таки уж.