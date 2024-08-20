Переодетый женщиной хулиган приставал к девушкам в Подмосковье

Источник 360.ru: в Клину водитель в женской одежде домогался до девушек

Живущий в Клине водитель переоделся в женскую одежду и неадекватно себя вел на улице. Он разбил лобовое стекло легковой машины, буянил и приставал к девушкам. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

Мужчина объяснил, что неадекватный житель Подмосковья напал на девушек 16-17 лет, но его оттащили прохожие. Также дебошир пинал припаркованные в Бородинском проезде автомобили.

«Мой старший брат всячески держал его, чтобы он другие машины не разбил, потому что он начал ногами пинать машины, которые стояли там на парковке», — отметил очевидец.

Он добавил, что переодетый женщиной житель Клина выбил лобовое стекло чужого автомобиля.

«Сел он в машину незнакомого человека <…>, его оттуда вытащили, и он начал буянить, разбил лобовое и приставал к девушкам», — отметил свидетель происходящего.

Другая собеседница 360.ru сообщила, что дебошир имеет жену и детей. По ее словам, он работает водителем автобуса.

«Все тайное становится явным! <…> Опека и ПДН говорят, что в семье все хорошо. Жена бухает. Ребенка из этой семьи забрать не можем, потому что органы опеки на их стороне», — рассказала она.

Ранее московский таксист приставал к клиенткам и снимал домогательства на видео. Его разыскала полиция и принудительно доставила в отдел.