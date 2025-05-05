Перекрытия для движения машин на улице Генерала Тюленева сохранили утром 5 мая

Ограничения для движения машин на улице Генерала Тюленева в Москве сохраняются. Об этом сообщил пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Перекрытия для движения машин сохраняются на улице Генерала Тюленева. Просим водителей использовать пути объезда через улицу Теплый Стан», – заявили в пресс-службе.

В дептрансе добавили, что на месте дежурство несут сотрудники Дорожного патруля ЦОДД, которые регулируют движение и помогают водителям объехать закрытый участок. Ситуационный центр ЦОДД продолжает отслеживать ситуацию на дорогах.

ЧП в многоэтажке на улице Генерала Тюленева произошло вечером в воскресенье, 4 мая. Местные жители сообщали 360.ru, что взрыв был очень мощным, его нельзя назвать простым хлопком. Жертвами случившегося стали два человека.