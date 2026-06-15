«Передвигаемся только вброд»: жители Челябинска рассказали о потопе после ливня

Реки на дорогах Челябинска после ливня сняли на видео

Обрушившийся на Челябинск сильный ливень привел сильнейшему затоплению улиц и дорог. Как сообщили в комментарии 360.ru местные жители, от воды пострадал недавно отремонтированный проезд на остановке «Поселок Бабушкина», а также частный сектор.

Горожане поделились снятыми кадрами с затопленными дорогами и тротуарами.

«Передвигаемся только вброд. Во дворах [домов] остановки „Поселок Бабушкина“ между [улицей] Кашириных и Набережной текут водопады», — заявил один из местных жителей.

Еще одна горожанка подчеркнула, что стала свидетельницей, как водители выталкивали с затопленных дорог четыре заглохшие машины.

Кроме того, челябинцы пожаловались, что жителям частного сектора приходилось идти по грязи или через затопленные дороги, потому что все другие пути отрезаны.

«В низине находится магазин „Пятерочка“, который со всех сторон окружен водой. К нему нет доступа. Людям с остановки не дойти до дома, кроме как вброд», — подчеркнула жительница.

В пресс-службе администрации Челябинска заявили, что на ликвидацию последствий дождя направили семь специализированных бригад для очистки решеток ливневок и открытия люков.

Там подчеркнули, что, по нормативам, вода уйдет в стоки в течение часа.

«Специалисты работают на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки», — заявили в пресс-службе и добавили, что всего диспетчеры получили 27 заявок.

В минувшую пятницу, 13 июня, мощный ливень с градом обрушился на Москву и Московскую область. Столичные власти перевели все коммунальные службы на усиленный режим работы и направили на улицы 300 аварийных бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока.