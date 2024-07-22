«Переборщил». Друг владельца смертельного квеста в Махачкале рассказал, как начался пожар

Происшествие на смертельном квесте в Махачкале, где при пожаре погибли две молодые девушки — это страшная ошибка аниматора. Об этом заявил друг владельца квеста в беседе с 360.ru.

«Это ошибка аниматора, который именно в этот злосчастный вечер решил провести эксперимент и взял с собой баклажку бензина, как мы знаем, или керосина. Зажег перчатку и по неосторожности <…> переборщил с этой порцией керосина, которую нанес себе на перчатку», — рассказал он.

По его словам, рукавица должна была загореться и просто напугать участников квеста. Однако все пошло не по плану, рука ведущего тоже воспламенилась, а недалеко от него находилась емкость с горючим веществом. В итоге начался пожар.

По информации источника, ошибившемуся аниматору около 19 лет, он вел квесты примерно год. До этого все выступления проходили идеально. Также организация прошла все проверки на пожарную безопасность. Сам владелец не знал, что на мероприятии будут трюки с огнем и горючим, заявил источник. Сейчас все причастные к случившемуся находятся под следствием.

Как рассказал другой источник 360.ru, на квесте погибли две студентки, которые пришли туда со своими спутниками — 19-летняя А. и 25-летняя М. По его данным, М. работала в стоматологии и училась в медицинском учреждении.