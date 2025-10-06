Переболели и улетели: российские туристы рассказали о вспышке вируса Коксаки в Турции

Telegram-канал Shot сообщил, что российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. С несколькими из отдыхающих связался 360.ru и узнал, как все было на самом деле.

Одна из туристок — Ольга — заболела вместе с ребенком на третий день отдыха. У них поднялась температура, а на теле появились водянистые высыпания.

«Мы никак не лечились и в страховую не обращались, потому что были начитаны, что как такового лечения нет. Просто сбивать температуру и подсушивать прыщики, чем мы и занимались», — рассказала она.

Женщина добавила, что к концу отпуска и она, и ребенок пошли на поправку и никаких дополнительных досмотров на выезде из Турции не проходили.

Другая отдыхающая — Ксения — тоже рассказала, что у нее не было проблем, никто и не знал о досмотрах.

Ранее Роспотребнадзор официально запросил у турецкой стороны информацию о массовом заражении вирусом.