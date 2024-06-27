Перебегавшая дорогу женщина погибла под колесами иномарки в Нижегородской области

Женщина стала жертвой аварии, которая произошла в Кстовском округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на УГИБДД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, женщина-пешеход перебегала дорогу в неустановленном месте. Она попала под колеса иномарки под управлением 73-летнего водителя и скончалась на месте от полученных травм.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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