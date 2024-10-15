«Пенза-пресс»: 15 человек стали жертвами ДТП с участием мотоциклов и самокатов в Пензенской области

С начала 2024 года в Пензенской области 15 человек погибли и 170 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием мототранспорта. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

Установлено, что большая часть аварий произошла именно по вине водителей мототранспортных средств.

В Госавтоинспекции отметили, что мотоцикл и СИМ являются наиболее неустойчивыми и незащищенными транспортными средствами и несут тяжелые последствия как для водителей, так и для пешеходов.