«Пенза-пресс»: 15 человек стали жертвами ДТП с участием мотоциклов и самокатов в Пензенской области

С начала 2024 года в Пензенской области 15 человек погибли и 170 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием мототранспорта. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.
Установлено, что большая часть аварий произошла именно по вине водителей мототранспортных средств.
В Госавтоинспекции отметили, что мотоцикл и СИМ являются наиболее неустойчивыми и незащищенными транспортными средствами и несут тяжелые последствия как для водителей, так и для пешеходов.
Минтранс Подмосковья: «Автодор» отремонтировал 64 километра дорог с января
Житель Орла стал фигурантом уголовного дела после вмешательства в драку супругов
Реконструкция тепловых сетей завершилась в Реутове
Новый этап ремонта водозаборных узлов стартовал на Пушкинской улице в Дмитрове
Более миллиарда евро убытков потребовали взыскать с компании Shell в России
Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте