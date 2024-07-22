Пенсионерку заперли на выходные в поликлинике в Амурской области

Отряд «Амур»: пропавшую пенсионерку нашли запертой в поликлинике

Фото: РИА «Новости»

В Благовещенском районе разыскали пожилую женщину, которая пропала 20 июля. Ее обнаружили в закрытой поликлинике, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Амур».

«Бабушка найдена в областной поликлинике. Она оказалась там заперта с 20 июля. Все это время родные, полиция и наш отряд занимались ее поиском», — сообщили добровольцы.

Участники поисково-спасательной операции исследовали 15 километров обочин трассы, дворы микрорайона, где жила пенсионерка, и все село Игнатьево. По информации отряда, она в порядке.

UPD: позднее пресс-служба отряда «Амур» уточнила, что пенсионерка подошла к поликлинике в шесть часов утра и попала в нее только после открытия. Где она провела выходные, неизвестно.

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