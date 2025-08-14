Пенсионерку-дайвера потеряли на Сахалине. Почти сутки женщина ждала помощи в воде

На Сахалине инструктор забыл 63-летнюю женщину-дайвера из Санкт-Петербурга при погружении. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, в какой-то момент мужчина решил, что женщина присоединится к группе другого инструктора, и всплыл на поверхность, однако пенсионерку так и не увидел.

Лишь спустя сутки ее нашли в 15 километрах от берега. Женщина осталась жива, сейчас ее осматривают врачи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СУСК по Сахалинской области ситуацию пока не комментировало.

