Китайский дайвер заблудился и остался под водой на пять дней

Дайвер заблудился при погружении и пять дней провел пещере в Китае

В Китае ныряльщик заблудился во время погружения и находился пять дней под водой. Спасатели нашли его в подводной пещере, сообщило издание South China Morning Post.

Мужчина вместе с другом погружался в реку, но спустя несколько минут пропал. На глубине около девяти метров дайвер случайно наткнулся на подводные пещеры.

В одной из них китаец нашел воздушный пузырь. Этот природный резервуар кислорода позволил ему дышать. Когда дайвер понял, что самому выбраться будет крайне сложно, он решил остаться в пещере. Мужчина питался сырой рыбой, которую ловил в водоеме.

Спустя несколько дней ныряльщик увидел спасателей и привлек их внимание с помощью фонаря. В этот момент запасы кислорода в его баллоне составляли всего четыре процента.

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