Пенсионерка в Туле умерла после секса с молодым любовником

Житель Тулы забил до смерти пожилую женщину в ходе конфликта. Пенсионерка скончалась спустя несколько дней в больнице, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным следствия, ссора между 33-летним мужчиной и его знакомой произошел в начале ноября. Подозреваемый несколько раз ударил ее рукой по голове и телу. С полученными повреждениями тульчанку доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Личность причастного к смерти пенсионерки оперативно установили. На допросе он признался в преступлении. На время расследования мужчину заключили под стражу.

По данным Telegram-канала Baza, 85-летняя женщина умерла после свидания с молодым мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. После переписки они встретились, и между ними произошла интимная связь.

Романтический вечер закончился ссорой, в ходе которой любовник избил пожилую женщину и сбежал. Пострадавшая рассказала врачам о неудачном свидании и умерла через несколько дней из-за травм.

