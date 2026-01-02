Пенсионерка пропала во время айс-флоатинга под Мурманском

В Мурманской области женщину унесло течением при айс-флоатинге на реке Туломе

В Мурманской области женщина пропала по время айс-флоатинга на реке Туломе, ее унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

ЧП произошло вечером 1 января в районе Поморской набережной города Кола. При групповом купании в утепленных плавучих гидрокостюмах женщина не справилась с течением.

На место выехали расчеты аварийно-спасательной службы региона и Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В ведомстве уточнили, что пропала женщина 1968 года рождения. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

