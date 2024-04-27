Ранения при обстреле ВСУ Донецка получили три мирных жителя | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 21:42 Ранения при обстреле ВСУ Донецка получили три мирных жителя Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк 15 раз, ранены три мирных жителя РИА «Новости»

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Три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Куйбышевском районе под обстрел попали женщины в возрасте 90 и 73 лет, одна из них получила тяжелые ранения. Повреждения получили три дома.

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«В населенном пункте Набережное Новоазовского района Республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина 1955 года рождения», — добавил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Под обстрел украинских боевиков также попали линии электропередач и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.

Всего со стороны ВСУ зафиксировали 15 обстрелов, подчеркнул глава республики. Украинские боевики применяли реактивную артиллерию, а также ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа. ВСУ также задействовали ударные беспилотники.

Ранее глава ДНР сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка украинскими боевиками.