Пенсионерка на Porsche улетела в кювет с парковки на западе Москвы

На западе Москвы 70-летняя женщина за рулем Porsche Cayenne перепутала педали и вылетела в кювет с паркинга. Об этом рассказал источник 360.ru.

ДТП произошло утром в районе ЖК «Life-Кутузовский». Пенсионерка выезжала с парковки за рулем оранжевой иномарки. В этот момент она перепутала педали, проехала напрямую по газону и снесла знаки дорожного движения и вылетела в кювет.

В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы заявили, что 70-летней москвичке неоднократно делали замечания из-за неуверенного вождения.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума Московская область презентовала ИИ-проект «Контроль запаркованности газонов».