Подмосковный ИИ-проект для контроля парковок на газонах представили на ПМЭФ-2025

Подмосковье презентовало ИИ-проект «Контроль запаркованности газонов» на ПМЭФ-2025. На мероприятии инициативе исполнилось два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В Московской области в системе «Безопасный регион» работает 256 камер с ИИ. Они следят за дворами и фиксируют машины, оставленные на зеленых насаждениях. Устройства распознают номера и отправляют данные на проверку, а в случае подтверждения составляют протокол.

За два месяца по камерам выявили 105 нарушителей. Некоторым выписали штрафы — всего на 14 тысяч рублей.

Похожим образом в Подмосковье контролируется и парковка у контейнерных площадок. Об этой системе тоже упомянули на форуме.

В ведомстве отметили, что практики Московской области в сфере ИИ доступны на портале «Цифровой регион». Также на сайте можно подать заявку на их пилотный запуск.