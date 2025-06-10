Пенсионерка из Тувы подделала авиабилеты в фотошопе и нарвалась на уголовку

В Кызыле, столице Республики Тыва, пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как подделала авиабилеты в фотошопе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Пенсионерка пошла на обман из-за финансовых трудностей. Она попросила знакомых изменить информацию в билетах дочери, а затем подала через портал «Госуслуги» заявку на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха. Ее обман был раскрыт благодаря сотруднице Фонда пенсионного и социального страхования, которая проверила ее заявку.

Женщина отправила запрос в авиакомпанию и выяснила, что билеты куплены на другое имя. Тогда она обратилась в полицию.

Пенсионерка призналась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Сейчас ведется следствие по уголовному делу.

Ранее правоохранители завершили расследование дела о мошенничестве: 32-летняя жительница Корсакова четыре года незаконно получала пенсионные выплаты за умершую бабушку. В 2024 году полицейские узнали об обмане. Сахалинка, незаконно получившая за четыре года два миллиона рублей, написала явку с повинной.