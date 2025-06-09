Жительница Сахалина четыре года получала пенсию умершей бабушки

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 32-летней жительницы Корсакова. Женщина на протяжении почти четырех лет незаконно получала пенсионные выплаты умершей бабушки. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Сахалинской области.

По данным полиции, пенсионерка, боровшаяся с болезнью, перед смертью передала внучке свою банковскую карту. Для контроля за поступлением денежных средств — пенсии и социальных выплат — женщина привязала карту родственницы к своему абонентскому номеру и установила мобильное приложение банка.

Обвиняемая не стала сообщать о смерти бабушки и продолжала тратить деньги, поступавшие на счет. Однако в 2024 году правоохранители узнали об обмане. Сахалинка, незаконно получившая за четыре года два миллиона рублей, написала явку с повинной. Теперь ее дело рассмотрит суд.