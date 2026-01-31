Пенсионера из Липецка осудили за смертельное ДТП в бессознательном состоянии

Усманский районный суд в Липецке вынес приговор 73-летнему мужчине, который устроил смертельное ДТП в бессознательном состоянии. Об этом сообщил GOROD48 .

Установлено, что водитель, зная о наличии заболевания, сел за руль иномарки. В результате он потерял сознание и сбил 64-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Автомобилисту потребовалась госпитализация.

Фигуранту назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, добавил сайт vse42.ru.