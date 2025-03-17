Пенсионер за рулем ВАЗа сбил подростка в Петербурге

Несовершеннолетний пешеход попал под колеса автомобиля на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Подростку диагностировали травму головы. Об этом сайту Piter.TV сообщили представители регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полиции, 71-летний мужчина за рулем машины ВАЗ двигался от Выборгского шоссе в сторону Поклонногорской улицы. Поворачивая на Большую Озерную улицу, пенсионер сбил 17-летнего студента первого курса одного из местных колледжей.
ДТП случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.
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