Пенсионер за рулем ВАЗа сбил подростка в Петербурге

Несовершеннолетний пешеход попал под колеса автомобиля на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Подростку диагностировали травму головы. Об этом сайту Piter.TV сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, 71-летний мужчина за рулем машины ВАЗ двигался от Выборгского шоссе в сторону Поклонногорской улицы. Поворачивая на Большую Озерную улицу, пенсионер сбил 17-летнего студента первого курса одного из местных колледжей.

ДТП случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.