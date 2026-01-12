Пенсионер за рулем авто сбил пешеходов на переходе в Краснодарском крае

Авария с участием двух пожилых пешеходов произошла 11 января около 8:00 на улице Советов в Абинске. Об этом написала «Кубань 24» .

По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» не уступил дорогу и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 77-летний мужчина и 75-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.